Trump cuestiona el fin de carruajes de caballos en Nueva York por «un solo accidente»

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Nueva York, 22 oct (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, cuestionó este jueves el fin de los carruajes de caballos en Nueva York «por un solo accidente» antes de que el pleno del Consejo Municipal se dispusiera a votar la ley para prohibirlos en junio de 2028, respaldada por el alcalde Zohran Mamdani.

Trump, en un mensaje en X publicado mientras los legisladores municipales debatían, lamentó que «la querida industria de carruajes de caballos en Central Park termine después de un siglo basándose principalmente en un solo accidente», en el que falleció el turista indio de 18 años Romanch Mahajan el pasado 17 de junio.

«Cuando hay un accidente de tráfico en el área, de los que hay muchos, no prohíben que entren los coches en el parque. Así que, ¿por qué pararían los carruajes? Era una gran tradición. Otro trozo de la historia que se va. Lo extrañaremos», agregó el líder republicano.

El Concejo Municipal celebra hoy la votación sobre el proyecto de ley bautizado ‘Ley de Romanch’, que prevé prohibir esta actividad a partir de junio de 2028 y ayudar a reinsertarse a los trabajadores de ese sector, en torno a 200 personas.

A lo largo de las dos últimas décadas, los legisladores locales de Nueva York han debatido medidas para limitar los carruajes de Central Park, una tradición turística, pero hoy fue la primera vez que una normativa de este tipo recibió la aprobación del Comité de Sanidad del Concejo, previa a la votación en el pleno.

Durante el debate previo a la votación, en presencia de familiares del joven fallecido, algunos concejales defensores del sector de los carruajes abogaron por una modificación de la norma para que se aplace su prohibición hasta 2030, pero esta no prosperó.

La muerte de Mahajan fue la primera en los cerca de 150 años de historia del sector de los carruajes de caballos turísticos, e intensificó el debate sobre su continuidad tras otros incidentes relacionados con los equinos que fueron criticados por organizaciones animalistas.

El sindicato que defiende a los conductores de los carruajes, TWA, adelantó a los medios locales que planea llevar a ley a los tribunales para frenar su efecto. EFE

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