Trump expresa su apoyo «total» a Netanyahu para revalidar en las elecciones de octubre
Nueva York, 18 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo su «respaldo total» al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para las elecciones del próximo 27 de octubre.
«Por favor, que esta Carta represente mi respaldo total a Bibi Netanyahu en su próxima campaña para la reelección como Primer Ministro de Israel», para seguir trabajando en conjunto, afirmó Trump en su red social Truth Social.
«Bibi Netanyahu ha sido fuerte, valiente y brillante frente a una tremenda oposición, incluso la proveniente del propio Israel», sostuvo. EFE
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