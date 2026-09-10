Trump propone llamar ‘Estrecho Trump’ al estrecho de Ormuz

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Washington, 9 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que propondrá cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de ‘Estrecho Trump’, en un nuevo gesto en plena guerra de Washington contra Irán.

«Controlamos Ormuz. Creo que deberíamos llamar al estrecho de Ormuz ‘Trump’. Debería obtener algo de esto. El Estrecho Trump», dijo Trump durante un discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas, Texas. EFE

dte/gad

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