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Ucrania lanza contra San Petersburgo uno de los mayores ataques con drones de la guerra

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 18 oct (EFE).- El ejército ucraniano lanzó esta noche contra San Petersburgo, la segunda ciudad rusa, uno de los mayores ataques con drones de toda la guerra, en los que murió una persona y otras cinco resultaron heridas.

Según las autoridades y canales de Telegram, han sido atacados y dañados con unos 144 drones la principal terminal de petróleo de la región, una subestación eléctrica, un almacén de comercio electrónico, un centro de datos de Vkontakte -el Facebook ruso- y un puente.EFE

mos/vh

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