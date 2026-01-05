Uganda prohíbe retransmitir disturbios o protestas «ilegales» en víspes electorales

Nairobi, 5 ene (EFE).- Las autoridades de Uganda anunciaron este lunes que prohíben la retransmisión en vivo de «disturbios y manifestaciones ilegales», a menos de dos semanas de las elecciones del próximo 15 de enero y en un clima marcado por la represión de la oposición.

«Para mantener el orden público, la UCC (Comisión de Comunicaciones de Uganda, en inglés), reitera: no se permiten las retransmisiones en vivo de disturbios ni manifestaciones ilegales», afirmó en la red social X después de una rueda de prensa el director ejecutivo de este organismo, Nyombi Thembo.

Thembo destacó también la «tolerancia cero ante discursos de odio o incitación al odio» y subrayó que solo la Comisión Electoral ugandesa puede anunciar resultados.

«Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la democracia ugandesa. Durante mi rueda de prensa, recalqué a todos los medios la importancia de priorizar el profesionalismo sobre el sensacionalismo», aseveró el alto funcionario.

La secretaria permanente del Ministerio ugandés de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aminah Zawedde, argumentó la prohibición de las retransmisiones al considerar que pueden «escalar la tensión y poner vidas en riesgo».

Zawedde también desmintió los rumores sobre un presunto corte de internet planeado para el día de la votación.

«Esta desinformación socava la confianza pública y amenaza la calma nacional en un momento crítico», alertó.

Las autoridades ugandesas a menudo se refieren a manifestaciones contrarias al Gobierno o mítines de la oposición como protestas ilegales o disturbios, así que la prohibición podría socavar la libertad de prensa de los periodistas a la hora de cubrir los últimos días de la campaña electoral y la votación.

La medida se dio a conocer después de que Amnistía Internacional (AI) denunciara este mismo lunes una «brutal campaña de represión» contra la oposición y sus seguidores, que ha llevado a la detención de más de 400 personas, muchas de las cuales han sido apaleadas y «torturadas».

El presidente Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones en esta ocasión.

Al igual que en los comicios de 2021, se espera que el principal rival de Museveni, de 81 años, sea el político y exmúsico Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, de 43 años.

Las elecciones pasadas estuvieron caracterizadas por un período electoral con la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

En esos comicios, que Bobi Wine calificó como «los más fraudulentos de la historia de Uganda», el presidente obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %. EFE

