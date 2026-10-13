Un bombardeo contra un campamento guerrillero deja cuatro muertos en Colombia

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Un bombardeo ordenado por el presidente derechista Abelardo de la Espriella contra un campamento guerrillero dejó cuatro muertos, entre ellos una adolescente, en una zona de Colombia fronteriza con Venezuela, informó este lunes el ministro de Defensa, Jorge Mora.

El operativo contra rebeldes bajo el mando de alias Calarcá tuvo lugar en la madrugada del domingo en el Catatumbo (noreste), una región plagada de narcocultivos limítrofe con Venezuela.

Se trata del cuarto bombardeo en dos meses del mandatario derechista, que promueve una política de mano dura contra el crimen con el apoyo de Estados Unidos. Los ataques acumulan 46 muertos en total, incluidos siete menores.

«El balance operacional reporta cuatro integrantes de esta estructura muertos en desarrollo de operaciones militares, tres de sexo masculino y uno más de sexo femenino» de 16 años, dijo Mora en un video difundido por medios locales, en el que condenó el reclutamiento de menores por parte de los rebeldes.

El ministro agregó que la ofensiva dejó tres militares «gravemente afectados producto de un campo minado».

Imágenes compartidas en redes sociales y medios locales muestran humo y vegetación calcinada en una zona montañosa, fruto de la operación conjunta de la fuerza aérea y el ejército.

La disidencia de las extintas FARC comandada por alias Calarcá tiene fuerte presencia en el Catatumbo, donde se disputa a muerte con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.

En enero de 2025, enfrentamientos entre los disidentes de las FARC y el ELN dejaron más de un centenar de muertos y decenas de miles de desplazados en el Catatumbo, sumido en una grave crisis humanitaria.

En la región también son habituales los secuestros y la extorsión, fuentes de financiamiento de los fortalecidos grupos ilegales.

Este es el segundo bombardeo del gobierno en la zona con miles de hectáreas de cultivos ilícitos. El primero fue contra el ELN.

En septiembre, una jueza ordenó al gobierno «precaución reforzada» cuando haya indicios de presencia de menores reclutados en campamentos guerrilleros.

En medio de la peor ola de violencia de los últimos años en Colombia, De la Espriella ofrece «cárcel o tumba» a los insurgentes y ha reactivado sus extradiciones masivas a Estados Unidos.

als-pld/atm

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