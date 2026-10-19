Un grupo propalestino reivindica ataques contra directivos de empresas en Reino Unido

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Un grupo propalestino reivindicó este lunes acciones de vandalismo en los domicilios de directivos de empresas del sector de la defensa en el sur de Inglaterra y en Escocia, mientras la policía anunció estar investigando estos incidentes.

El grupo, denominado The List, afirmó en su página web haber atacado a la directora de operaciones de la empresa Ultra I&C en Hampshire (sur de Inglaterra), a un responsable de la compañía Keysight Technologies y a «un ingeniero» que trabaja para el grupo Leonardo, en Escocia.

Estas empresas «son especialmente cómplices del genocidio en curso contra nuestros hermanos y hermanas en Palestina», sostiene el grupo.

La policía escocesa declaró el lunes a la AFP que está investigando «un acto de vandalismo contra una propiedad y varios vehículos» en Dunfermline, el 11 de octubre.

Contactado por la AFP, un portavoz de Leonardo confirmó «un incidente dirigido contra el domicilio» de uno de sus empleados.

En un vídeo publicado por el grupo propalestino en internet, se ve a una persona rociando con pintura roja varios coches y la fachada de una vivienda.

En otro vídeo, se observa a una persona que aparentemente pincha los neumáticos de un coche aparcado delante de una casa.

Según el Sunday Times, las imágenes fueron grabadas en Fleet, en Hampshire, al suroeste de Londres.

La policía local declaró al periódico que está investigando este incidente, del que tuvo conocimiento el 10 de octubre.

En su página web, The List afirma haber atacado a principios de este año a otros directivos de empresas del sector de la defensa, entre ellos a responsables del grupo israelí Elbit Systems, y amenaza con actuar contra otras personas cuyos nombres y direcciones ha recopilado.

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.221 personas en Israel.

Desde entonces, la ofensiva israelí de represalia ha causado más de 74.200 muertos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio palestino.

La ONU considera fiables las cifras de este organismo.

mhc/alm/psr/ahg

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