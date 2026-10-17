The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Acceso a medicamentos
Innovación sanitaria
Agroindustria
Historias principales
Pódcast
Newsletter

Un muerto en Sloviansk en un ataque ruso con bombas contra una zona residencial

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 17 oct (EFE).- Una persona murió en la ciudad ucraniana de Sloviansk, en la región oriental de Donetsk, en un ataque con bombas aéreas lanzado por Rusia contra una zona residencial, informó este sábado el jefe de la Administración Militar Municipal, Vadim Liaj.

El ataque se produjo sobre las 03.40 hora local (00.40 GMT) con FAB-250, bombas aéreas explosivas de gran potencia.

Se registraron impactos en dos edificios de varias plantas, según las autoridades locales.

En ambos lugares podría haber personas atrapadas bajo los escombros, añadieron.

Por el momento, se tiene constancia de una persona fallecida y de diez heridos. EFE

cae/ah

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Preferir Swissinfo en Google

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR