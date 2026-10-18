Un sacerdote muere en Ecuador tras caerle una cruz en una misa transmitida en directo

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(Actualiza con dato de ceremonia de despedida)

Guayaquil (Ecuador), 18 oct (EFE).- Un sacerdote falleció en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la más poblada del país, después de que le cayó encima una gran cruz mientras realizaba una misa que se estaba transmitiendo en directo por redes sociales.

El sacerdote fue identificado como Patricio Sánchez Molinari y estaba en la mitad de la ceremonia, frente al altar, cuando una gran cruz de madera que estaba colgada atrás de él, cayó y lo golpeó en la cabeza.

Algunas mujeres que participaron en la misa lo asistieron de inmediato y en el video de la transmisión, que está publicada en su cuenta de la red social Facebook, se puede escuchar que piden que alguien llame a una ambulancia.

Sin embargo, el arzobispo de Guayaquil y cardenal ecuatoriano, Luis Gerardo Cabrera, confirmó el fallecimiento por medio de un comunicado.

El video del accidente, que ocurrió la noche del sábado, se viralizó en redes sociales hoy, cuando otras iglesias y centros educativos católicos lamentaron la muerte del sacerdote y enviaron condolencias a sus familiares y amigos.

La Arquidiócesis de Cuenca, por ejemplo, pidió fortaleza para su familia, pero en especial para uno de sus primos, Esteban Sánchez, otro sacerdote que está en una de las iglesias de esa ciudad.

Sánchez, de 53 años, pertenecía a la congregación del Santísimo Redentor, una comunidad misionera fundada en 1732 en Italia, y estaba al frente de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, localizada en el centro-sur de Guayaquil.

La Arquidiócesis de la ciudad informó que habrá una misa de despedida para el sacerdote este domingo a las 21:00 hora local (02:00 GMT del lunes) en la iglesia en la que falleció. EFE

cbs/gad

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