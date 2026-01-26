Una avería eléctrica en la entrada francesa del eurotúnel afecta a algunos convoyes

París, 26 ene (EFE).- Una avería eléctrica en las instalaciones en la entrada francesa del eurotúnel afectó este lunes a algunos convoyes ferroviarios de la sociedad concesionaria Getlink, pero no a los trenes de pasajeros Eurostar que comunican París o Bruselas con Londres.

Una portavoz de Getlink explicó a EFE que el fallo eléctrico tuvo un impacto en diversos servicios de registro de pasajeros y al paso del control de fronteras, lo que condujo a la suspensión de sus convoyes de trenes en el sentido Francia-Reino Unido.

La portavoz puntualizó que eso no afectaba a la circulación de los trenes por el interior del túnel submarino, de forma que funcionaban los trenes de alta velocidad Eurostar en los dos sentidos.

También funcionaban los convoyes de Getlink que transportan por el eurotúnel coches, camiones y autobuses del Reino Unido hasta la terminal en Francia.

La empresa indicó que la vuelta a la normalidad de su servicio estaba previsto a partir de las 13.00 locales (12.00 GMT) para los convoyes con camiones y a media tarde para los que llevan coches particulares. EFE

