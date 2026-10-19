Una treintena de alcaldes iberoamericanos analizan en Madrid los retos urbanos comunes

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Madrid, 19 oct (EFE).- Una treintena de alcaldes y alcaldesas iberoamericanos se reunieron este lunes en Madrid en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, una cita concebida como prólogo político y social de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno del 4 y 5 de noviembre para buscar soluciones compartidas a problemas comunes.

El foro, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), puso el foco en una realidad demográfica: América Latina y el Caribe se consolidan como la región más urbanizada del planeta, ya que el 80 % de la población latinoamericana y tres de cada cuatro ciudadanos iberoamericanos residen en entornos urbanos.

El alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, José Luis Martínez-Almeida, dio la bienvenida a los alcaldes de capitales como Lima, Bogotá, Quito o San Juan destacando que su ciudad los acoge con «los brazos abiertos» y «consciente del legado histórico que tiene que custodiar».

Por su parte, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y también copresidente de la UCCI, Jorge Macri, remarcó cómo las grandes urbes pueden «distinguirse de la marcha general de sus países» gracias a su dinamismo.

«Nuestras ciudades viven del talento; el capital humano es lo que nos distingue y nos permite crecer», subrayó Macri, recordando el peso macroeconómico del poder local con un dato: solo la ciudad de Buenos Aires aporta el 20 % del PIB de Argentina.

Lo local como «motor» global

El encuentro cuenta con el respaldo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), cuyo secretario general, Andrés Allamand, calificó la reunión de «absolutamente estratégica» y advirtió que sin los alcaldes «la mayoría de los problemas públicos no tienen solución».

En la misma línea se expresó la secretaria de Estado española para Iberoamérica, Susana Sumelzo, quién enfatizó que las autoridades locales encarnan los valores de lo que es hoy la región.

«Sois la administración más cercana a los ciudadanos y el motor de lo que tienen que ser las políticas públicas», afirmó Sumelzo.

Sobre estas urgencias urbanas pivotaron las cinco grandes líneas de trabajo del encuentro: la gobernanza y planificación estratégica; la innovación y la inteligencia artificial; el desarrollo económico local; las industrias creativas; y la seguridad y cohesión social.

Shakira y Borges

«Salir de Madrid, volar durante horas y horas, descender en Buenos Aires y ser saludado en español es una prueba de que la distancia es una ilusión”. Con esta cita del escritor argentino Jorge Luis Borges comenzó su intervención Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

A continuación destacó la importancia de estrechar los lazos intercontinentales y aseguró que «Borges estaría sonriendo» al ver este foro.

El responsable del banco de desarrollo, que defendió el papel de la tecnología y la cultura para recortar kilómetros, aludió también al fenómeno global de la música latina tras haber asistido recientemente a uno de los multitudinarios conciertos de Shakira en la capital española.

«Podemos crear nuevas Shakiras, nuevas Karol G», concluyó Díaz-Granados, apelando al enorme potencial del talento y la industria creativa iberoamericana. EFE

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