UNICEF y GAVI logran acuerdo para reducir un 40 % el precio de las vacunas antimalaria

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Ginebra, 22 oct (EFE).- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Alianza por las Vacunas GAVI anunciaron este jueves un acuerdo con el que se reducirá en un 40 % el precio de una de las dos vacunas existentes contra la malaria.

El acuerdo reducirá desde principios de 2027 el precio de la vacuna RTS,S/AS01 hasta los 5,5 euros o 6,1 dólares por dosis, con lo que las agencias esperan ahorrar alrededor de 45 millones de euros o 50 millones de dólares entre 2027 y 2029 y proteger a hasta un millón más de niños con la pauta completa de cuatro dosis.

La reducción se conseguirá gracias a la transferencia de la producción de la vacuna, desarrollada por GlaxoSmithKline junto a otros socios, a la fabricante india Bharat Biotech, según explicaron UNICEF y GAVI en un comunicado conjunto.

Desde que la introducción de las vacunas contra la malaria comenzara en 2024, UNICEF ha adquirido y distribuido más de 74 millones de dosis, en programas financiados por GAVI que ya han iniciado la inmunización sistemática en 25 países africanos donde se registran tres cuartas partes de los casos de malaria en el mundo.

«En un momento en que la financiación de la ayuda internacional está experimentando un descenso sin precedentes, los esfuerzos por crear un suministro asequible y sostenible son fundamentales para alcanzar el objetivo de vacunar contra la malaria a 50 millones de niños más de aquí a 2030», destacaron UNICEF y GAVI.

En 2024 se registraron 282 millones de casos de malaria y 610.000 muertes en todo el mundo, un 95 % en el continente africano, mientras que un 74 % de los fallecimientos correspondieron a niños menores de cinco años.

Hasta la fecha la OMS ha precalificado dos vacunas contra la malaria: la mencionada RTS,S/AS01 y la la R21/Matrix-M, desarrollada conjuntamente por la Universidad de Oxford y el Serum Institute of India. EFE

abc/jam

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