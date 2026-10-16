Unos colonos dan una paliza a una periodista de EEUU en Cisjordania ocupada

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Una fotoperiodista estadounidense resultó herida el viernes tras ser golpeada brutalmente por colonos israelíes en Cisjordania ocupada, donde cubría los ataques que sufren los agricultores palestinos durante la cosecha de la aceituna.

Heidi Levine, una experimentada fotoperiodista que trabaja para The Washington Post, cubría la cosecha de aceitunas cerca de las localidades de Turmus Ayya y Khirbet Abu Falah cuando fue atacada.

«De repente vi a más de 50 hombres enmascarados (…) Llevaban palos de madera (…) y creo que también barras de hierro. Entonces, de pronto, me atacaron», relató Levine a varios periodistas, entre ellos uno de la AFP, desde el hospital de Ramala, adonde fue trasladada.

Tenía la mano izquierda envuelta en un grueso vendaje.

«Llevaba un bolso con mi teléfono y terminaron arrancándome todo. Después intentaron ponerme de pie, solo para volver a tirarme al suelo y seguir pateándome», describió.

La periodista, que trabaja en Oriente Medio desde hace décadas y ha cubierto varias guerras, explicó que se identificó como periodista, pero también como «madre», para intentar calmar a los agresores.

«Por suerte, llevaba casco y chaleco antibalas», agregó.

The Washington Post destacó que estaba claramente identificada como periodista, con un chaleco antibalas con la inscripción «Prensa», tanto en la parte delantera como en la trasera.

Heidi Levine fue trasladada a un hospital israelí cerca de Tel Aviv, constató un fotógrafo de la AFP.

El rotativo estadounidense se declaró «indignado por este ataque injustificado contra una periodista que hacía su trabajo» y pidió una «investigación seria» por parte de las autoridades.

La oenegé Reporteros Sin Fronteras denunció una «violencia sin complejos» que «muestra la impunidad con la que actúan los colonos judíos extremistas, muy a menudo con la protección de las fuerzas armadas israelíes».

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que «los responsables tendrán que rendir cuentas» pero que la investigación tendrá que «determinar los hechos, incluido quién empezó las hostilidades».

Según su versión, «unos cuarenta jóvenes israelíes» se habrían visto confrontados a «unos 200 árabes y militantes de extrema izquierda» y ambos bandos se lanzaron piedras.

En un comunicado, el ejército israelí afirmó que intervino tras recibir un aviso sobre un «enfrentamiento violento» y confirmó que una «periodista resultó herida».

La embajada de Estados Unidos en Israel afirmó estar al tanto de las informaciones de prensa sobre el ataque.

La agresión contra Heidi Levine se produce en un contexto de aumento de los ataques de colonos durante la temporada de cosecha de aceitunas en Cisjordania, ocupada desde 1967.

A principios de octubre, varios colonos también golpearon brutalmente a un fotógrafo de la AFP que realizaba un reportaje sobre la cosecha.

Varios periodistas palestinos y extranjeros también fueron agredidos en la zona. En julio, colonos atacaron a un equipo de la cadena estadounidense CNN cerca de Ramala.

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