Uruguay apuesta al remo en los Juegos Suramericanos

Compartir

3 minutos

Santiago Carbone

Montevideo, 8 sep (EFE).- Los remeros Felipe Klüver y Bruno Cetraro, ganadores de un diploma olímpico, encabezarán la lista de 338 deportistas que representarán desde el 12 de septiembre a Uruguay en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina).

Ambos formarán parte de un equipo conformado por once hombres y seis mujeres que disputarán diversas pruebas de esta disciplina con importantes opciones de conseguir medallas.

Junto a ellos, la delegación uruguaya contará con otros reconocidos deportistas como Emiliano Lasa, Ricardo Fabini, Deborah Rodríguez, Thomas Silva y Julián Schweizer.

Cetraro y Klüver son en la actualidad dos de los competidores más destacados del país suramericano.

Juntos obtuvieron un diploma olímpico en Tokio 2020 al acabar sextos en la categoría doble scull, mientras que con otros dos compañeros conquistaron la medalla de oro en la categoría cuádrulpe scull de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Asimismo, Klüver fue campeón mundial de remo en la categoría scull individual ligero en 2025 y vicecampeón este año.

En esta oportunidad, Cetraro competirá en doble par de remos cortos, cuádruple scull, ocho con timonel y scull individual, mientras que Klüver lo hará en doble par de remos cortos, cuádruple scull, ocho con timonel y scull ligero.

Junto a ellos, el equipo de remeros tendrá también a los competidores Zoe Acosta, Ynela Aires, Lucía Arrieta, Romina Cetraro, Tatiana Seijas, Nicole Yarzon, Luciano García, Martín González, Emanuel González, Maurico López, Leandro Rodas, Leandro Salvagno, Marcos Sarraute, Eric Seawright y Martín Zocalo.

Mientras tanto, Lasa buscará en salto largo sumar una nueva medalla a un palmarés que cuenta con un diploma olímpico en Río 2016 y con una presea de plata conseguida en los Panamericanos de Lima 2019, entre otras.

Otros deportistas que obtuvieron medallas en esa oportunidad y que buscarán quedar en lo más alto de los Sudamericanos de Santa Fe son la atleta Deborah Rodríguez y el surfista Julián Schweizer.

La primera conquistó el bronce en Lima 2019 y la plata en los Panamericanos de Santiago 2023 en la categoría 800 metros, mientras que su compañero fue plata en Lima y participará en la categoría longboard masculino.

Por otra parte, Uruguay contará en los Suramericanos con un histórico del deporte nacional: el regatista Ricardo Fabini, quien a sus 55 años debutó en Asunción 2022 en una competencia de este tipo.

Olímpico por primera vez en Barcelona 1992 y campeón mundial de snipe en 1989, el deportista competirá en la categoría bote de dos personas snipe mixto junto a su hija Marina, de 14 años.

Finalmente, en ciclismo, el equipo uruguayo contará con Guillermo Thomas Silva, quien este año hizo historia al convertirse en el primero del país en ganar una etapa del Giro de Italia y en vestir la ‘maglia’ rosa.

Este año, el equipo celeste competirá en 34 disciplinas y en otra en la que estará como país invitado.

Allí buscará mejorar lo hecho en Asunción 2022, donde ganó 40 medallas (8 de oro, 14 de plata y 18 de bronce). EFE

scr/car

(foto)