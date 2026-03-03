Viuda de Villavicencio pide incluir en el caso la acusación a Noboa del narco Pipo

Guayaquil (Ecuador), 3 mar (EFE).- La viuda de Fernando Villavicencio, candidato presidencial ecuatoriano asesinado en 2023, pidió a la Fiscalía que incluya en el expediente la versión que dio en España el narco Wilmer Chavarría, Pipo, en la que acusó, sin pruebas, al presidente Daniel Noboa de ordenar el asesinato.

Verónica Sarauz solicitó a la Fiscalía, a través de su abogada, que solicite a España la transcripción o grabación de la declaración de Chavarría, Pipo, el 25 de febrero pasado en Zaragoza (noreste).

Pipo, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa del país andino, fue detenido en noviembre de 2025 en España y recientemente fue vinculado por la Fiscalía de Ecuador junto a otros dos cabecillas en la investigación que se sigue por la planificación del asesinato de Villavicencio.

Sin embargo, el líder criminal negó en una declaración ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber participado en el crimen, como parte de su defensa frente a la solicitud de extradición presentada por la Justicia ecuatoriana.

A continuación, y sin aportar pruebas, acusó a Noboa de estar detrás del crimen al afirmar que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le había asegurado que el asesinato fue ordenado por el presidente ecuatoriano, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Sin embargo, en ese momento las encuestas las encabezaba la candidata correísta Luisa González.

«La Fiscalía debe servirse de absolutamente todos los elementos recabados a lo largo de la investigación e instrucción para llegar a la verdad procesal, y no únicamente servirse de aquellos elementos que satisfagan a intereses particulares», dijo a EFE la abogada de Verónica Sarauz.

La abogada explicó que, si bien no es posible vincular a más personas a esta investigación, resultaría absurdo no incluir en el expediente fiscal «la versión de uno de los procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio, más aún considerando el factor riesgo que pesa sobre esta persona por la información que ha entregado».

Nathaly Salazar precisó que su petición «no está centrado exclusivamente en la acusación al actual presidente de la República», sino en toda la declaración en la que considera que «habrá información importante para rescatar».

Hasta el momento, el presidente Noboa no se ha pronunciado sobre la declaración de Pipo, pero el ministro Reimberg aseguró que se trataba de un «sórdido disparate», mientras que las hijas de Villavicencio advirtieron que el criminal busca desviar la atención de la investigación desarrollada en Ecuador.

Además de Pipo y los otros cabecillas de Los Lobos, en este caso están procesados como supuestos autores intelectuales los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a una serie de tramas de corrupción, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y el exministro correísta José Serrano. EFE

