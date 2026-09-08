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Vivas pide estatus especial para Ceuta en la UE y la presencia permanente de Frontex

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 8 sep (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió este martes un estatus especial para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla a nivel europeo, la presencia sobre el terreno de Frontex y la Agencia Europea de Asilo y que la Unión Europea contribuya financieramente a las obras necesarias para blindar la frontera con Marruecos.

En una rueda de prensa desde el Parlamento Europeo en Bruselas, Vivas propuso que se cree un «estatus específico» para la ciudad autónoma e insistió en que esa categoría especial debe abordar materias como las ayudas de Estado, validar el régimen económico y fiscal especial de Ceuta y abrir la puerta a una mayor financiación comunitaria para el territorio. EFE

lzu/ahg/jgb

(vídeo)(foto)

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