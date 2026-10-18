Von der Leyen lamenta las muertes tras el incendio en una base militar canadiense

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Bruselas, 18 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este domingo su tristeza por el incendio que asoló la base militar de Wainwright, en el oeste de Canadá, en el que murieron cuatro soldados y otros resultaron heridos.

«Me entristece la noticia de lo ocurrido hoy en la base de las Fuerzas Armadas Canadienses de Wainwright. Mi más sentido pésame a las familias de los militares que han perdido la vida», dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales.

La alemana también se solidarizó con los heridos y destacó la labor de «los valientes equipos de primera intervención que acudieron al lugar de los hechos».

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este domingo la muerte de cuatro militares y explicó que un «incendio violento que se propagó rápidamente» provocó «una de las peores tragedias» sufridas por las Fuerzas Armadas canadienses en el territorio de Canadá. EFE

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