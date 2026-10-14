Vuelo de Air India procedente de Alemania aterriza de emergencia por alerta de seguridad

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Nueva Delhi, 14 oct (EFE).- Un avión de Air India con 306 pasajeros que cubría la ruta entre Fráncfort (Alemania) y Nueva Delhi aterrizó de emergencia este miércoles en la ciudad india de Jaipur tras emitir una alerta de seguridad relacionada con un posible secuestro.

El vuelo AI2030, operado por un Boeing 787-9, aterrizó sin incidentes alrededor de las 9.35 hora local (4.05 GMT) en el aeropuerto internacional de Jaipur, en el estado noroccidental de Rajastán, después de que los controladores aéreos recibieran una señal de emergencia.

El avión transmitió el código aeronáutico 7500, utilizado para advertir de una posible interferencia ilegal, incluido un secuestro, cuando sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde Bombay, según fuentes policiales citadas por la agencia india PTI.

El responsable del aeropuerto de Jaipur, Charan Singh, explicó al diario The Indian Express que las primeras investigaciones apuntan a que el piloto pudo activar la señal por error, aunque las circunstancias del incidente todavía se están investigando.

Otras fuentes policiales indicaron a PTI que las autoridades habían recibido una alerta por una posible amenaza de bomba, sin que se haya confirmado oficialmente la naturaleza del incidente.

Tras el aterrizaje, el aparato fue trasladado a una zona de aislamiento, donde equipos de seguridad aeroportuaria, agentes policiales y especialistas en explosivos iniciaron una inspección del avión y del equipaje.

Los pasajeros y la tripulación fueron desembarcados sin que se registraran heridos, según las autoridades aeroportuarias.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar el origen de la alerta y esclarecer si existió alguna amenaza real contra la aeronave. EFE

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