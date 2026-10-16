Zacharia deja de ser la nueva portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo

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Washington, 16 oct (EFE).- La nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirmó a EFE un funcionario.

«Katie Zacharia está en proceso de dejar el cargo de secretaria de prensa», declaró sin especificar si había dimitido o había sido cesada, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugiriera que dejara el cargo. EFE

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