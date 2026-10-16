Zacharia deja de ser la portavoz de la Casa Blanca tras una semana en el cargo

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Washington, 16 oct (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, dejó su cargo este viernes después de que el presidente Donald Trump le sugiriera dimitir tras las críticas recibidas durante su primera semana en el cargo, confirmó a EFE un funcionario.

«Katie Zacharia está en proceso de dejar el cargo de secretaria de prensa», declaró sin especificar si había dimitido o había sido cesada, poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le sugiriera que dejara el cargo.

«Le dije: ‘Si yo fuera tú, me lo replantearía'», declaró hoy Trump que adelantó que hablaría con la portavoz.

«¿Es esto para ti, Katie? Sinceramente, no necesitas esto», dijo el presidente ante los periodistas, antes de añadir que dejaría «que ella tome esa decisión».

Zacharia asumió el cargo el lunes 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el puesto en agosto para centrarse en su familia.

El mandatario anunció el nombramiento de su nueva portavoz el viernes 9 de octubre.

La primera comparecencia de Zacharia ante la prensa, el martes 13, estuvo marcada por una intervención de apenas 14 minutos, en la que leyó buena parte de sus declaraciones y respondió solo tres preguntas, todas de medios conservadores.

También tuvo dificultades para responder a algunas cuestiones, como una sobre el intercambio de información de inteligencia con Ucrania.

A las críticas por su debut se sumaron las dudas sobre su trayectoria profesional. Trump la presentó como abogada al anunciar su nombramiento, pero Zacharia reconoció esta semana que no aprobó el examen de acceso al colegio de abogados de California, que realizó en 2011 tras graduarse en Derecho por la Universidad Pepperdine.

Este viernes, Zacharia volvió a defenderse en una entrevista con Fox News, donde argumentó que su función es «representar al presidente ante la prensa» y no ejercer como abogada de la Casa Blanca. EFE

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