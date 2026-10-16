Zelenski consigue respaldo europeo en medio de una nueva disputa con Trump

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El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió el viernes a sus aliados europeos 70.000 millones de euros adicionales para financiar la guerra contra Rusia en 2027 y les agradeció su apoyo en un momento difícil en su relación de altibajos con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Al ser preguntado sobre su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, Zelenski evitó las críticas directas.

Cuando un periodista le preguntó si creía que lo utilizaba como chivo expiatorio por sus dificultades antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre en Estados Unidos, Zelenski contestó con una sonrisa y guardó silencio.

«Esta es mi respuesta», se limitó a decir en una cumbre en Bruselas.

El presidente estadounidense calificó de «vergüenza» la reanudación de los ataques aéreos ucranianos contra las refinerías rusas.

«Es más difícil trabajar con Zelenski que con [el presidente ruso, Vladimir] Putin», afirmó Trump, quien ha pedido en varias ocasiones la renuncia del líder ucraniano y no oculta su admiración por el presidente ruso.

– «En conversaciones» –

El jueves, Ucrania fue atacada por mil drones, afirmó Zelenski.

«¡Mil! Pero la parte estadounidense afirma que es difícil hablar con Zelenski y que es menos difícil tratar con Putin. Vamos, por favor», comentó ante los periodistas.

Pero se cuidó de dar la espalda al gobierno de Trump.

El presidente ucraniano declaró que sus colaboradores están «en conversaciones con el equipo negociador estadounidense» y acordarán alguna reunión.

Dio las gracias a los dirigentes europeos, a los que calificó de «verdaderos líderes, a nuestro lado desde el comienzo de esta guerra».

El viernes por la mañana, los dirigentes de los 27 garantizaron su apoyo a Zelenski, que les pidió más fondos.

«La guerra costará 155.000 millones de euros el año que viene. Y necesitamos al menos 70.000 millones de euros más de su parte», declaró Zelenski ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, según el discurso publicado en la red social X.

«Es una cifra realista. Y les pido que encuentren ese apoyo. Nos ayudará a contener a Rusia», agregó.

– «No vamos a abandonar a Ucrania» –

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que la cifra de 70.000 millones de euros «tiene que ser cubierta» e instó a los países socios a «intervenir» y ayudar, pero otros líderes se mostraron más cautelosos.

«Ucrania ha presentado su solicitud, es demasiado pronto para articular una cifra», subrayó el presidente francés Emmanuel Macron.

Los europeos han acordado prestar 90.000 millones de euros a Ucrania, de los cuales 45.000 millones de euros están pendientes de desembolso para el próximo año.

Macron optó por ceñirse a ese paquete aunque se estudien «todas las opciones».

«La forma en que determinaremos las necesidades financieras (…) se aclarará en las próximas semanas», dijo el jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz.

De todos modos, los europeos estiman que no hay que abandonar a Ucrania.

«No vamos a abandonar a Ucrania y a los ucranianos porque es una guerra de resistencia contra la guerra de agresión rusa», dijo Macron.

Frente a las «ambigüedades» de algunos, añadió en aparente alusión a Donald Trump, «el papel de los europeos es mantener su línea».

«Trabajamos arduamente para ayudar a Ucrania a fortalecer su capacidad de resistir sobre las imágenes satelitales, los dispositivos de alerta temprana», añadió.

Zelenski ha recordado la necesidad de mantener la presión sobre Moscú.

Vladimir «Putin escuchará a Estados Unidos si realmente le ejerce presión y le deja algo muy claro: o elige la paz o deja de recibir dinero para su guerra», subrayó.

– «Una sorpresa desagradable» –

En los últimos días, Kiev se ha quejado además de que sus aliados no le han advertido de los inminentes ataques rusos y de restricciones en el uso de los servicios satelitales de la empresa SpaceX del multimillonario Elon Musk, crucial para su ejército.

La conexión aún no se ha restablecido por completo, dijo Zelenski.

«Fue una sorpresa muy desagradable y peligrosa», lamentó.

El jueves Musk afirmó que cualquier limitación en el sistema de comunicaciones era responsabilidad de la Casa Blanca pero este viernes un funcionario estadounidense aseguró que Trump no ordenó reducir los servicios satelitales de Starshield para Ucrania.

«El presidente nunca hizo ninguna solicitud de ese tipo», afirmó.

Ucrania utiliza Starshield, el servicio satelital de grado militar de Starlink, para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores.

Putin afirmó que uno de los «principales objetivos» de Rusia es conquistar la pequeña parte de la región oriental de Donetsk que se encuentra bajo control de Ucrania.

El progreso del ejército es «positivo», dijo el presidente ruso a los líderes militares en declaraciones difundidas este viernes.

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