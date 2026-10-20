Zelenski dice que las limitaciones en el sistema satelital Starshield obstaculizan a sus tropas

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó a Estados Unidos de retrasar intencionalmente la entrega de misiles interceptores que su país necesita para resguardarse de los ataques rusos, antes de un esperado encuentro el martes con enviados de Washington.

Las relaciones entre Kiev y Washington se han tensado sobre la ayuda militar y la entrega de información de inteligencia, luego de que Zelenski afirmara el lunes que Ucrania no recibió alertas tempranas de los ataques rusos con misiles contra plantas energéticas en la capital.

El líder ucraniano aseguró a senadores estadounidenses que «el Pentágono está retrasando la entrega de misiles ya pagados» por países europeos para Ucrania.

Sostuvo que los misiles están listos y que «ya podrían estar en Ucrania (…) pero lamentablemente aún no hay aprobación.

Indicó que el lote «está a la espera de la firma de (Pete) Hegseth», el secretario de Defensa estadounidense.

Zelenski reclamó también que las tropas ucranianas están siendo obstaculizadas por una reducción de la velocidad en los sistemas de los satélites estadounidenses que usan en el campo de batalla para coordinar ataques de drones contra las fuerzas armadas rusas.

Estados Unidos negó que hubiera modificado la entrega de inteligencia a Ucrania y haber reducido la velocidad en las redes satelitales.

Afirmó que las unidades en la primera línea reportaron que los equipos de Starshield «dejaron de funcionar a 130-160 kilómetros por hora en varios sectores del frente».

Ucrania acusó la semana pasada a Estados Unidos de reducir deliberadamente la velocidad de este sistema satelital perteneciente a la empresa SpaceX de Elon Musk, después de que el presidente Donald Trump criticara los bombardeos ucranianos contra refinerías rusas.

Ucrania utiliza Starshield para sus comunicaciones en el campo de batalla, sus ataques de alcance medio en territorio ocupado por Rusia y sus drones interceptores y también usa Starlink para fines civiles.

Las autoridades ucranianas afirmaron la semana pasada que no pudieron advertirle a los civiles de ataques inminentes con misiles y drones hasta después de que esos proyectiles impactaran.

Por su parte, Trump, quien el lunes dijo que aceptaría una propuesta del presidente ruso, Vladimir Putin, de reunirse con él y el líder chino, Xi Jinping, para discutir la guerra en Ucrania.

«Yo sí lo haría», declaró Trump cuando se le consultó sobre ese encuentro del que no participaría Zelenski.

La cita podría celebrarse durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) del 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

En tanto, el sitio noticioso estadounidense Axios publicó que el enviado de Trump, Steve Witkoff, viajó a Oslo para reunirse con Zelenski y otros gobernantes europeos.

Según el medio, Witkoff irá posteriormente a Rusia para encontrarse con Putin.

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