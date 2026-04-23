«Botanik des Wahnsinns» ist das Lieblingsbuch des Buchhandels 2026

Keystone-SDA

Deutschschweizer Buchhändlerinnen und Buchhändler haben den Roman "Botanik des Wahnsinns" von Leon Engler zu ihrem Lieblingsbuch gekürt. Dies teilte der Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband SBVV anlässlich des Welttags des Buches (23. April) mit.

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(Keystone-SDA) «Botanik des Wahnsinns» ist der erste Roman des deutschen Theater- und Hörspielautors Leon Engler. Darin steht ein namenloser Ich-Erzähler vor der eigenen Familiengeschichte, die einem Stammbaum des Wahnsinns gleichkommt. Auch der Erzähler selbst landet in einer Anstalt, allerdings als Psychologe. Bei der Arbeit mit seinen Patientinnen und Patienten stellt er sich bald einmal die Frage, was eigentlich «normal» heisst. Letztlich ist der Roman die Geschichte einer Befreiung und einer Versöhnung.

Leon Engler hat sich in der Deutschschweiz mit seinem Roman gegen vier weitere nominierte Titel durchgesetzt: «Lázár» von Nelio Biedermann, «Himmel ohne Ende» von Julia Engelmann, «Blaues Wunder» von Anne Freytag und «Freunde» von Eva Kranenburg.

Als Lieblingsbuch 2026 des Deutschschweizer Buchhandels nominiert werden konnten alle in deutscher Sprache publizierten Belletristik- und Sachbuch-Neuerscheinungen (inklusive Übersetzungen), die zwischen dem 1. April 2025 und Ende März 2026 in gedruckter Form erschienen sind. Gewählt haben ausschliesslich Buchhändlerinnen und Buchhändler.