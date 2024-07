“Ein kleines bisschen” – Nena spricht auch Französisch

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Sängerin Nena war nach eigenem Bekunden zu Schulzeiten in die französische Sprache verliebt – hatte aber nicht so gute Noten. “Mein Vater hat spontan entschieden, mir während der Schulferien den ganzen Sommer über täglich eine Stunde Unterricht zu geben”, sagte die 64-Jährige der ostfranzösischen Zeitung “Les Dernières Nouvelles d’Alsace”. Falls sie heutzutage gefragt werde, ob sie gut Französisch spreche, würde sie antworten: “Ein kleines bisschen”

Die Popsängerin äusserte sich in dem Blatt vor einem Konzert im elsässischen Colmar an diesem Mittwoch. Der Konzertagentur Wizard Promotions zufolge tauchte in Archiven eine 40 Jahre alte Aufnahme der französischen Version des Hits “Nur geträumt” auf, “Amour Candide”. Der bisher unveröffentlichte Song erschien demnach im Vormonat. Wie die Agentur auf Anfrage berichtete, ist am 2. November ein Nena-Konzert in Paris geplant.

Auf eine Frage der Zeitung zum Welthit “99 Luftballons” von 1983 sagte Nena: “Bei meinen Reisen um die Welt habe ich stets Menschen getroffen, die mir erzählten, dass sie dieser Song inspiriert habe, Deutsch zu lernen.” Das Publikum habe in allen Ländern die Lieder mit auf Deutsch angestimmt, auch bei Tourneen in Japan, erzählte Nena. Der Erfolgssong stammt von der Band Nena.