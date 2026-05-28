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«Niemand wird das je vergessen»: Blatten erinnert an den Bergsturz

Keystone-SDA

Ein Jahr nach dem Bergsturz von Blatten findet am Donnerstagnachmittag in der Oberwalliser Gemeinde eine Gedenkfeier statt. Erwartet werden rund 500 Gäste, darunter Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter sowie Bewohnerinnen und Bewohner des zerstörten Dorfs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) An einer Medienkonferenz vor der Zeremonie zeigten sich die Mitglieder der Walliser Regierung «bewegt», ein Jahr nach einem Ereignis nach Blatten zurückzukehren, «das niemand je vergessen wird». Christophe Darbellay, Stéphane Ganzer, Franziska Biner und Franz Ruppen betonten abwechselnd den Willen, «ein neues Blatten» aufzubauen und den Einwohnerinnen und Einwohnern «eine Zukunft» zu geben.

Die vier Staatsräte – ihr Kollege Mathias Reynard war wegen einer interkantonalen Konferenz abwesend – erinnerten zudem daran, was in den vergangenen zwölf Monaten erreicht worden sei und welche Aufgaben noch bevorstünden. Dabei nannten sie insbesondere Fragen der finanziellen Unterstützung, des Tourismus, der Landwirtschaft, der Mobilität sowie der Sicherheit vor Ort.

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