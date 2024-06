“Offizier und Gentleman”-Remake: Miles Teller folgt auf Gere

(Keystone-SDA) US-Schauspieler Miles Teller (37), der zuletzt in dem Actionfilm “Top Gun: Maverick” (2022) an der Seite von Tom Cruise den Kampfpiloten Rooster spielte, soll in einem Hollywood-Remake eine prestigeträchtige Rolle übernehmen.

Das Studio Paramount will den Klassiker “Ein Offizier und Gentleman” (1982) mit Teller neu auflegen, wie die Branchenblätter “Variety” und “Hollywood Reporter” am Freitag (Ortszeit) berichteten. Dana Fox (“The Wedding Date”) ist bei dem geplanten Remake als Drehbuchautorin mit an Bord.

In dem Originalfilm spielte Richard Gere den ehrgeizigen Zack Mayo aus zerrütteten Familienverhältnissen, der sich bei der US-Marine unter dem brutalen Drill von Sergeant Foley (Louis Gossett jr.) zum Piloten ausbilden lässt. Taylor Hackford führte bei dem Melodrama Regie, Debra Winger spielte die Geliebte des Flugschülers. Der für sechs Oscars nominierte Film war ein Kassenhit und schob die Karriere von Gere weiter an.

Teller wurde 2014 durch seine Rolle als Jazz-Schüler in dem preisgekrönten Psychodrama “Whiplash” unter der Regie von Damien Chazelle international bekannt. Danach spielte er in Filmen wie “Fantastic Four”, “Die Bestimmung – Divergent” oder “No Way Out – Gegen die Flammen” mit. Kürzlich beendete er die Dreharbeiten zu dem Biopic “Michael” über Popstar Michael Jackson, in dem er den Anwalt John Branca spielt.