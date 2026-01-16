«Reuss-Initiative» mit 5460 Unterschriften eingereicht

Keystone-SDA

Das Komitee der "Reuss-Initiatve" hat am Donnerstag 5460 Unterschriften an den Kanton Luzern übergeben. Das Luzerner Stimmvolk soll darüber abstimmen, ob die Gewässer des Kantons eine eigene Rechtspersönlichkeit und Grundrechte erhalten sollen.

(Keystone-SDA) Ohne diesen Schutz könnten die Natur im Allgemeinen und die Gewässer im Speziellen nicht mehr auskommen, schrieb das Komitee in einer Mitteilung auf ihrer Webseite. Die Gewässer seien teils «in einem desolaten Zustand», wie Markus Schärli, Präsident des Vereins Rechtsperson Reuss, zitiert wurde.

Jener Verein, die Grünen Luzern und das Forum für Ethik und Ökologie unterstützen die «Reuss-Initiative», die Ende April 2025 lanciert wurde.

Der Regierungsrat muss das Zustandekommen der Initiative nun formell feststellen und wird innerhalb eines Jahres seine Botschaft dazu dem Kantonsrat vorlegen.

Damit eine kantonale Gesetzesinitiative vors Volk kommen kann, sind in Luzern 4000 Unterschriften nötig, die innert eines Jahres gesammelt werden müssen.