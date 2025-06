«Wir sind keine Würste» – Kampagne gegen Hautkrebs

Keystone-SDA

Zwei Würste in Menschengestalt, die am Strand brutzeln, mahnen die Menschen in Frankreich zu mehr Sonnenschutz. Die Kampagne der Krebsliga hat einen ernsten Hintergrund.

(Keystone-SDA) «Wir sind keine Würste» – unter diesem Motto mahnt eine Kampagne der französischen Krebsliga vor den Sommerferien zu ausreichend Sonnenschutz am Strand. Hauptfiguren der Kampagne und eines kurzen Animationsfilms sind zwei Würste in Menschengestalt, die am Strand in der Sonne brutzeln.

«Willst du dich nicht mit Senf einschmieren?», fragt die eine Wurst. «Nein, ich will nach den Sommerferien schön gegrillt sein», antwortet die andere. Darauf folgt die Warnung, dass wegen zu viel Sonnenstrahlung in Frankreich 80.000 Menschen jährlich an Hautkrebs erkranken und 2.000 daran sterben.

Mit dem flotten Slogan der Kampagne wolle man auf ein wachsendes Problem aufmerksam machen, teilte die Krebsliga mit. Seit 1990 habe sich die Zahl aggressiver Hautkrebserkrankungen vervierfacht, was teils mit der Alterung der Bevölkerung, insbesondere aber mit übertriebenem Sonnenbaden zusammenhänge. Allerdings seien auch Menschen betroffen, die in den Bergen unterwegs seien oder sich beruflich viel im Freien aufhielten.

Die Deutsche Krebshilfe warnt ebenso vor einer Zunahme bösartiger Hautkrebserkrankungen. Binnen 20 Jahren stieg die Zahl der Menschen, die wegen der Diagnose Hautkrebs im Krankenhaus stationär behandelt wurden, um 87,5 Prozent auf knapp 117.000 Fälle im Jahr 2023.