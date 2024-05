Über 50 Kinder- und Jugendchöre singen in Neuenburg

1 Minute

(Keystone-SDA) In Neuenburg singen am Auffahrtstag und noch bis zum kommenden Sonntag 54 Kinder- und Jugendchöre aus der ganzen Schweiz. Mehr als 1500 junge Menschen im Alter von zehn bis 25 Jahren nehmen am 9. Schweizer Kinder- und Jugendchorfestival teil.

Am viertägigen Festival sind Chöre aus der rätoromanischen, französischen, italienischen und deutschen Schweiz vertreten. 21 Kinderchöre im Primarschulalter haben sich für den eintägigen Singplausch vom kommenden Samstag eingeschrieben.

Die Konzerte finden unter anderem in Kirchen und Sälen, aber auch auf den Booten der Schifffahrtsgesellschaft des Neuenburger- und Murtensees statt. Die Bandbreite der musikalischen Darbietungen reicht von Volkstümlich über Pop bis hin zu einem Flashmob.

Das Festival findet alle zwei Jahre statt. Die letzte Ausgabe wurde in Winterthur organisiert. Nach 2011 in Lausanne ist Neuenburg erst die zweite Westschweizer Stadt, in der das Festival durchgeführt wird.