Übertragung der Schulzahnmedizin an Uni kommt in Berner Stadtrat

Keystone-SDA

Die Übertragung der Stadtberner Schulzahnmedizin an die Uni Bern ist reif für die Beratung im Stadtrat. Das Parlament kann über einen Kredit von rund 6,6 Millionen Franken und das neue Schulzahnmedizin-Reglement entscheiden.

(Keystone-SDA) Das teilte der Gemeinderat am Freitag mit. In eigener Kompetenz hat er bereits den Leistungsvertrag und den Übernahmevertrag mit der Universität abgeschlossen.

Der städtische Schulzahnmedizinische Dienst (SZMD) hat bekanntlich mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Dass die Aufgaben per Anfang 2026 an die Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (zmk bern) übertragen werden sollen, ist schon länger bekannt.

Die gesundheits- und sozialpolitischen Dienstleistungen würden durch die zmk bern in hoher Qualität fortgeführt, schrieb der Gemeinderat. Für die Stadt resultierten ab 2027 jährlich wiederkehrende Einsparungen von rund 800’000 Franken, ohne dass ein Leistungs- oder Personalabbau stattfinden müsste. Die zmk bern ihrerseits könnten ihr Angebot in der Kinderzahnmedizin und Kieferorthopädie ausbauen.

Schulzahnbus kommt

Der bestehende Standort der Berner Schulzahnmedizin an der Frankenstrasse in Bümpliz soll mit dem bisherigen Personal weitergeführt werden. Die Klassenuntersuchungen wollen die zmk bern aber künftig dezentral an den Schulen durchführen. Dafür soll ein vollständig ausgerüsteter Schulzahnbus eingesetzt werden.

So können die Untersuchungen während der Schulzeiten stattfinden, was für die Eltern praktisch ist. Zudem werde das Angebot so niederschwelliger und wirtschaftlicher, schrieb der Gemeinderat.