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104-Millionen-Franken-Jackpot von Euro Millions geknackt

Keystone-SDA

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions am Freitag 104 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 26, 29, 35, 38 und 47 sowie die Sterne 1 und 2.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für die nächste Ziehung am Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html

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