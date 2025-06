11-jährige Velofahrerin prallt in Chur mit Auto zusammen

Keystone-SDA

In Chur ist am späten Samstagnachmittag eine 11-jährige Velofahrerin mit ihrem Fahrrad seitlich in ein Auto geprallt. Das Mädchen kam zu Fall und zog sich Verletzungen zu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das am Unfall beteiligte Auto sei um 17.30 Uhr auf der Masanserstrasse in Richtung Stadtzentrum gefahren, teilte die Stadtpolizei Chur am Samstagabend mit. Gleichzeitig habe die 11-Jährige vor einem Fussgängerstreifen die Strasse überquert.

In der Folge prallte die Velofahrerin laut Communiqué in die linke Seite des Personenwagens und stürzte. Ein Ambulanzteam brachte sie ins Kantonsspital Chur.

Weder am Auto noch am Velo des Mädchen sei Sachschaden entstanden, hiess es. Die Stadtpolizei kläre den genauen Unfallhergang ab.