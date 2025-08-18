The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

15’800 Kinder starten im Kanton Zürich in die erste Klasse

Keystone-SDA

Fertig Ferienzeit: Im Kanton Zürich sind am Montag 162’800 Kinder und Jugendliche zurück in die Klassenzimmer der öffentlichen Regelschulen gekehrt. Für 15’800 Erstklässlerinnen und Erstklässler begann das Abenteuer Schule.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Fast genauso viele Kinder – also 15’500 – starteten am Montag mit dem ersten Kindergartenjahr, wie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich mitteilte. Damit setze sich das Wachstum der Schülerzahlen zwar fort, mit 990 zusätzlichen Kindern sei es aber geringer als in den Vorjahren.

Für viele Jugendliche begann mit dem Start in die Berufsbildung ein neuer Lebensabschnitt. Bis Ende Juli 2025 schlossen laut Medienmitteilung 12’821 Jugendliche einen neuen Lehrvertrag für eine zwei- bis vierjährige berufliche Grundbildung ab.

Zu den fünf beliebtesten Lehrberufen der neuen Lernenden gehören laut Medienmitteilung wie in den vergangenen Jahren Kaufmann und Kauffrau (1788), Fachmann und -frau Betreuung (1388), Fachmann und -frau Gesundheit (1041), Detailhandelsfachmann- und -frau (749) sowie Informatiker/in (412).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
9 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft