15’800 Kinder starten im Kanton Zürich in die erste Klasse
Fertig Ferienzeit: Im Kanton Zürich sind am Montag 162’800 Kinder und Jugendliche zurück in die Klassenzimmer der öffentlichen Regelschulen gekehrt. Für 15’800 Erstklässlerinnen und Erstklässler begann das Abenteuer Schule.
(Keystone-SDA) Fast genauso viele Kinder – also 15’500 – starteten am Montag mit dem ersten Kindergartenjahr, wie die Bildungsdirektion des Kantons Zürich mitteilte. Damit setze sich das Wachstum der Schülerzahlen zwar fort, mit 990 zusätzlichen Kindern sei es aber geringer als in den Vorjahren.
Für viele Jugendliche begann mit dem Start in die Berufsbildung ein neuer Lebensabschnitt. Bis Ende Juli 2025 schlossen laut Medienmitteilung 12’821 Jugendliche einen neuen Lehrvertrag für eine zwei- bis vierjährige berufliche Grundbildung ab.
Zu den fünf beliebtesten Lehrberufen der neuen Lernenden gehören laut Medienmitteilung wie in den vergangenen Jahren Kaufmann und Kauffrau (1788), Fachmann und -frau Betreuung (1388), Fachmann und -frau Gesundheit (1041), Detailhandelsfachmann- und -frau (749) sowie Informatiker/in (412).