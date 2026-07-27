17’800 Besucher am Openair Lumnezia in Degen GR

Keystone-SDA

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Das Openair Lumnezia hat am vergangenen Wochenende rund 17'800 Besucherinnen und Besucher angezogen. Das dreitägige Festival in den Bündner Bergen verlief gemäss Organisationskomitee ohne Zwischenfälle.

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(Keystone-SDA) Am Festival traten Acts wie Sean Paul, Ski Aggu, Trauffer, Samu Haber, Jule X und Lo & Leduc auf. Das Festival war nicht ganz ausverkauft und lag gemäss Medienstelle des Festivals deshalb mit 17’800 Besucherinnen und Besuchern etwas unter den Erwartungen. Platz hätten 18’500 Personen.

Trotzdem zeigt sich der Festivalleiter Norbert Cavegn in einer Mitteilung vom Montag zufrieden. Es sei trotz grosser Konkurrenz unter Schweizer Festivals gelungen, ein vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hielt die Medienstelle fest, dass das Organisationskomitee wie andere Festivals einerseits mit den steigenden Kosten und anderseits mit dem veränderten Konsumverhalten zu kämpfen hätten. «Der Entscheid, ob man eine Veranstaltung besucht, wird sehr kurzfristig gefällt. So fehlt uns die Planungssicherheit», erklärt Kommunikationsverantwortliche Catia Tschuor.

Treue Helferinnen und Helfer

Weniger Probleme gibt es hingegen punkto Helferinnen und Helfern: «Wir haben viele langjährige Voluntaris, die das Festival seit Jahren sehr zuverlässig mit ihrem Einsatz unterstützen», so Tschuor.

Das Openair Lumnezia ist das grösste Festival Graubündens. Es fand an diesem Wochenende zum 40. Mal statt. Die 41. Ausgabe wurde ebenfalls bereits angekündigt. Sie wird vom 22. bis 24. Juli 2027 über die Bühne gehen.