19-Jähriger bei Unfall auf Flucht vor der Polizei schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am späten Freitagabend bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle zwischen Winterthur und Zürich verunfallt. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 23.00 Uhr habe sich der 19-Jährige einer Patrouille der Stadtpolizei Winterthur entziehen wollen. Er habe die Geschwindigkeit erhöht und sei über die A1 Richtung Zürich geflohen, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Auf der Autobahn habe der Mann ein Auto gestreift und sei anschliessend mit dem Anhänger eines Lieferwagens kollidiert. Die anderen Unfallbeteiligten seien unverletzt geblieben.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft klären laut Mitteilung derzeit ab, warum sich der Mann der Kontrolle entziehen wollte und wie es zum Verkehrsunfall kam.

