220 Kandidaturen für 60 Sitze im Nidwaldner Landrat

Keystone-SDA

Zu den Wahlen für den sechzigköpfigen Nidwaldner Landrat vom 8. März 2026 treten 220 Kandidierende auf sechs Parteilisten an. Die Frist für die Eingabe der Kandidaturen bei den elf Gemeindekanzleien ist am 5. Januar abgelaufen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Von den amtierenden Landratsmitgliedern stellen sich 39 zur Wiederwahl, wie die Nidwaldner Staatskanzlei am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Die Nummerierung der Wahllisten bestimmte das kantonale Abstimmungsbüro in einem Losverfahren. Die Reihenfolge der Listen für die gedruckten Wahlzettel lautet demnach: FDP, GLP, Grüne, SVP, Die Mitte, SP.

Gegenüber den letzten Gesamterneuerungswahlen 2022 treten in etwa gleich viele Personen an. Damals waren es 223 Kandidierende.

Der Frauenanteil der Kandidaturen liegt gemäss Mitteilung bei 36,4 Prozent, vor vier Jahren lag er bei 35,4 Prozent.