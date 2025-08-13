24-jähriger FCZ-Fan wegen Angriff auf GC-Fans vor Zürcher Gericht

Wegen einer Prügelattacke auf zwei GC-Fans muss sich heute Mittwoch ein 24-jähriger FCZ-Fan vor Zürcher Bezirksgericht verantworten. Er soll mit einem Lieferwagen eine Gruppe gewaltbereiter Kollegen herumgefahren haben. Ihr Ziel: GC-Fans verprügeln.

(Keystone-SDA) Der Beschuldigte wandte selber zwar keine Gewalt an. Er soll aber als Chauffeur einer vermummten Prügel-Truppe am Angriff auf zwei GC-Fans beteiligt gewesen sein und die Gewalt gutgeheissen haben.

Shirt und Schal als Trophäe

Im September 2023 fuhr der Beschuldigte seine Kollegen gemäss Anklage zu einer VBZ-Haltestelle, wo zwei GC-Fans standen. Dann wartete er, bis seine vier bis fünf Kollegen die GC-Fans verprügelt hatten, und brachte die Angreifer schliesslich rasch weg vom Tatort.

Resultat der Attacke waren zwei GC-Fans, die mit Schädel-Hirn-Trauma, Gehirnerschütterung und gebrochener Nase ins Spital eingeliefert werden mussten. Die FCZ-Fans hatten weiter auf die gegnerischen Fans eingetreten, als diese bereits am Boden lagen.

Als Trophäe stahlen sie ihnen Fanshirt und GC-Schal. Einer der beiden Geschädigten konnte wegen der psychischen Folgen der Attacke ein halbes Jahr nicht mehr arbeiten.

29 Monate Freiheitsstrafe

Die Staatsanwaltschaft fordert für den Lieferwagenfahrer eine Verurteilung wegen Raub und Angriff. Dafür solle er mit einer unbedingten Freiheitsstrafe von 29 Monaten bestraft werden. Die Anträge seiner Verteidigung werden erst beim Prozess bekannt gegeben. Das Bezirksgericht Zürich dürfte das Urteil noch heute eröffnen. Die gewalttätigen FCZ-Fans sind bis heute nicht bekannt.