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25’000 Teilnehmer am Slowup im Broyebezirk

Keystone-SDA

Die vierte Ausgabe des "Slowup de la Broye" war gut besucht. Trotz eines Regenschauers vor dem Start zählten die Organisatoren fast 25'000 Teilnehmer, die zu Fuss, mit dem Fahrrad, auf Inlineskates oder auf anderen Fortbewegungsmitteln die rund 30 Kilometer lange, für den motorisierten Verkehr gesperrte Strecke zurücklegten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Veranstaltung verzeichnete im Vergleich zur Ausgabe 2025 einen Besucheranstieg, wie die Organisatoren in einer Mitteilung mitteilten. Die neun Festbereiche entlang der Strecke waren demnach den ganzen Tag über sehr gut besucht.

Unterhaltungsprogramm, Gastronomie, Musik, Begegnungen und Aktivitäten für Gross und Klein hätten dazu beigetragen, eine herzliche und festliche Atmosphäre zu schaffen. Nur zwei kleinere, harmlose Vorfälle erforderten den Einsatz der Rettungskräfte, wie es weiter hiess.

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