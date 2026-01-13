The Swiss voice in the world since 1935
250’000 Franken mit falschen Bankanrufen im Kanton Schwyz ergaunert

Keystone-SDA

Bei einem einzelnen Fall von Betrug haben Kriminelle in der vergangenen Woche im Kanton Schwyz 250'000 Franken ergaunert. Dabei gaben sie sich als Mitarbeitende einer Bank aus.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Diese Betrugsmasche trete derzeit vermehrt auf, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Schwyz vom Dienstag hiess.

Dabei behaupten die Täter am Telefon gegenüber der geschädigten Person, Unbefugte hätten Zugriff auf deren Bankkonto.

Darauf geben die Täter Anweisungen, wie angeblich weiterer Schaden zu verhindern sei. Sie leiten dazu an, eine vermeintliche Virenscansoftware herunterzuladen.

Bei dem Programm handelt es sich um eine Fernwartungssoftware, mit welcher die Täter auf den Computer der Geschädigten zugreifen können, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schrieb.

Die Betrüger leiten Betroffene weiter an, sich in ihr E-Banking einzuloggen. Während sie durch Telefongespräche abgelenkt werden, leeren sie die Bankkonten.

Im Fall der vergangenen Woche habe die Kantonspolizei Schwyz die Ermittlungen aufgenommen.

