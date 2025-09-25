The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

26 junge Bartgeier sind dieses Jahr in der Schweiz ausgeflogen

Keystone-SDA

Der Bestand der Bartgeier in der Schweiz ist laut der Stiftung Pro Bartgeier weiter angestiegen. Insgesamt 26 Bruten verliefen in diesem Jahr erfolgreich, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Der Rekord von 2023 sei damit übertroffen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Allein im Kanton Graubünden seien dieses Jahr 16 Jungtiere ausgeflogen, hiess es in einer Mitteilung der Stiftung. Das Wallis verzeichnete demnach sieben Ausflüge. In den Kantonen Bern, Tessin und St. Gallen sei jeweils ein Jungvogel ausgeflogen. Im Jahr 2023 hatte die Stiftung die erfolgreiche Aufzucht von schweizweit 25 Vögeln vermeldet.

Das Brutgebiet im Kanton St. Gallen sei 2025 erstmals hinzugekommen. «Wir erwarten, dass sich in den kommenden Jahren auch erste Brutpaare in der Zentralschweiz niederlassen», liess sich Daniel Hegglin, Geschäftsführer der Stiftung Pro Bartgeier, in der Mitteilung zitieren.

Wiederansiedlung geht weiter

Trotz der positiven Zahlen bleibe die genetische Vielfalt der Bartgeier-Population in der Schweiz eine Herausforderung. Mehrere Jungtiere haben nach Angaben der Stiftung vermutlich aufgrund von Inzucht ein fehlerhaftes Gefieder entwickelt und sind deshalb flugunfähig. Die Stiftung beabsichtige daher, weiterhin Vögel aus genetisch geeigneten Linien auszuwildern.

Einst waren die Greifvögel im gesamten Alpenraum heimisch, wie die Stiftung schrieb. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts seien sie ausgerottet worden. Seit 1991 siedle die Stiftung Pro Bartgeier die Vögel in der Schweiz wieder an. Bis ins Jahr 2025 seien im gesamten Alpenraum 589 wildgeschlüpfte Bartgeier ausgeflogen – davon 213 Jungtiere in der Schweiz.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft