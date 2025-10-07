27-jähriger Mann onaniert in Vilters-Wangs SG vor Frauen

Keystone-SDA

Die St. Galler Staatsanwaltschaft hat einen 27-jährigen Algerier wegen Exhibitionismus und sexueller Belästigung gebüsst. Er entblösste seinen Penis auf einem Feldweg in Vilters-Wangs SG und onanierte vor zufällig vorbeikommenden Frauen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann zog seine Hose vor den Frauen teils bis unter die Knie und hielt in einer Hand seinen Penis, schrieb die Staatsanwaltschaft St. Gallen im Strafbefehl, welcher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt. In zwei Fällen rannte er den flüchtenden Frauen hinterher.

Gemäss Strafbefehl wird der Mann, der im Ausreise- und Nothilfezentrum in Vilters wohnt, für drei solcher Vorkommnisse im September 2025 mit einer Busse von 1200 Franken bestraft. Alternativ wird eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwölf Tagen fällig. Hinzu kommen Verfahrensgebühren von 750 Franken.

Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig.