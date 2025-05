29-jähriger Schweizer am Lagginhorn von Lawine erfasst und getötet

Ein Skitourengänger ist am Sonntag am Lagginhorn im Wallis von einer Lawine erfasst worden. Der 29-jährige Schweizer kam dabei ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Zwei Skitourengänger brachen am frühen Sonntagmorgen zu einer Skitour in der Region Simplon auf. Nach dem Erreichen des Lagginhorns befuhren sie ein Couloir in Richtung Simplon Dorf. Auf einer Höhe von rund 3700 Metern löste sich nach Angaben der Kantonspolizei Wallis eine Lawine, die einen der beiden Alpinisten mitriss.

Der Begleiter habe umgehend einen Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation begaben sich in der Folge mit einem Helikopter der Air Zermatt vor Ort. Dort konnten sie jedoch nur noch den Tod des Skitourengängers feststellen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.