The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

3000 Menschen demonstrieren in Freiburg gegen Sparprogramm

Keystone-SDA

Rund 3000 Personen haben am Mittwochabend in Freiburg gegen das Programm zur Sanierung der Staatsfinanzen (PAFE) demonstriert. Mit dem Programm will der Staatsrat in den kommenden Jahren 405 Millionen Franken sparen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Demonstrierenden präsentierten auf Transparenten Forderungen wie «Nein zu Lohn- und Budgetkürzungen», «PAFE=Tod des öffentlichen Dienstes», «Rettet das HFR, eines Tages wird es dich retten» und «Personal geopfert, öffentliche Dienste bedroht».

Nach mehreren Reden auf dem Georges-Python-Platz bewegte sich der Demonstrationszug in Richtung Rathaus. Dort befindet sich der Sitz des Grossen Rates, der sich im Oktober mit dem Dossier befassen wird. Danach kehrten die Demonstrierenden zum Ausgangspunkt zurück, wo die Kundgebung endete.

«Das Ziel ist es, Druck auf den Staatsrat und den Grossen Rat auszuüben», erklärte Gaétan Zurkinden, VPOD-Regionalsekretär, gegenüber Keystone-SDA.

Der Freiburger Staatsrat hatte Anfang September ein Sanierungsprogramm angekündigt, mit welchem er von 2026 bis 2028 den Staatshaushalt jährlich um durchschnittlich 135 Millionen Franken entlasten will.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft