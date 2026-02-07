32 Prozent der Konzerne wollen klimaneutral werden

Keystone-SDA

Weltweit haben sich 32 Prozent der kotierten Unternehmen ein Netto-Null-Ziel bis 2050 gesetzt. Allerdings wurde nur ein Teil davon von einer externen Fachstelle geprüft.

(Keystone-SDA) Konkret hatten per Ende Dezember 2025 fast ein Fünftel der Konzerne ein von der Klimaschutzorganisation Science Based Targets Initiative validiertes CO2-Reduktionsziel, wie aus einem neuen Bericht des US-Finanzdienstleisters MSCI hervorgeht. Ein kleines Plus zum Vorjahr: Per Ende 2024 waren es erst 14 Prozent.

Besser sieht es bei den generellen Bekenntnissen zu Nachhaltigkeit aus: Laut der Auswertung haben insgesamt 60 Prozent der gelisteten Unternehmen «eine Art von Klimaschutzziel» veröffentlicht. Innert Jahresfrist hat sich daran nichts geändert.