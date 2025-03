34-Jähriger an Grenze in Chiasso mit 1,2 Kilo Kokain festgenommen

Keystone-SDA

Ein 34-jähriger Schweizer mit Wohnsitz im Kanton Thurgau ist am vergangenen Dienstag am Grenzübergang in Chiasso TI festgenommen worden. Bei ihm wurde ein Päckchen mit 1,2 Kilogramm Kokain gefunden.

(Keystone-SDA) Der 34-Jährige wurde in der Folge befragt und verhaftet, wie die Kantonspolizei Tessin zusammen mit der Bundesanwaltschaft und dem Bundesamt für Zoll und Grenzschutz am Freitag mitteilte. Der Thurgauer wurde wegen schwerem Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz angeklagt.