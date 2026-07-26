34 Westschweizer Feuerwehrleute in Bordeaux bereits im Einsatz

Keystone-SDA

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Die 34 Feuerwehrleute, die am Samstag von Genf aus in Richtung Bordeaux aufgebrochen waren, sind angekommen. Sie wurden direkt in der Gemeinde Cestas eingesetzt, wie der Feuerwehr- und Rettungsdienst der Stadt Genf mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die ersten Fahrzeuge seien am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Vorort von Bordeaux angekommen und der Rest des Konvois kurz vor Mitternacht, sagte Nicolas Millot, Sprecher des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Stadt Genf (GSIS), am Sonntag zu Keystone-SDA. Sie seien sofort in zwei Gruppen aufgeteilt worden.

Um 01.00 Uhr seien alle Abteilungen in der Gemeinde Cestas vollständig im Einsatz gewesen, um ein Feld mit Photovoltaik-Anlagen zu schützen. Ein grosser Teil der Anlagen sei verschont geblieben und der Einsatz habe gegen 06.00 Uhr geendet, fügte er hinzu.

Das Kontingent aus der Westschweiz umfasst 23 Feuerwehrleute des GSIS, acht Waadtländer, zwei Neuenburger und ein Feuerwehrmann aus dem französischen Departement Haute-Savoie. Der Konvoi brach mit insgesamt elf Fahrzeugen auf.