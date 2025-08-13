The Swiss voice in the world since 1935
51-Jähriger bei Streit in Winterthur tödlich verletzt

Keystone-SDA

Ein 51-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem Streit Winterthur tödlich verletzt worden. Die Polizei verhaftete den mutmassliche Täter nach kurzer Flucht, wie sie mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 22.30 Uhr sei im Püntenareal Wyden ein Streit zwischen zwei Männern und einer Frau eskaliert, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung am Mittwochmorgen. Ein 51-jährige Mann deutscher Staatsangehörigkeit sei dabei tödlich verletzt worden.

Beim mutmasslichen Täter handle es sich um einen 37-jährigen Brasilianer. Er sei nach einer Fahndung in den frühen Morgenstunden verhaftet worden.

Die Kantonspolizei sowie die zuständige Staatsanwaltschaft ermitteln die genauen Umstände, die zu dieser Tat geführt haben, wie es in der Mitteilung hiess.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen
