5340 berufliche und schulische Abschlüsse in beiden Basel

Insgesamt 5340 junge Erwachsene haben in den vergangenen Wochen in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland ihre beruflichen und schulischen Abschlüsse erlangt. Dies teilten das Basler Erziehungsdepartement und die Baselbieter Bildungsdirektion am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Dazu gehören eidgenössische Fähigkeitszeugnisse (EFZ) und Berufsatteste (EBA) sowie Fach- und gymnasiale Maturitäten.

Im Baselbiet bestanden 1408 Lernende in den gewerblich-industriellen, sozialen, gesundheitlichen und landwirtschaftlichen Berufen ihre Lehrabschlussprüfung, was einer Erfolgsquote von 90 Prozent entspricht. Hinzu kommen 203 kaufmännische Lehrabschlüsse, 91 im Detailhandel und 143 in der Wirtschaftsmittelschule.

Gleich hoch ist mit 90 Prozent die Quote im Nachbarkanton Basel-Stadt. Dort nahmen nahmen 1631 junge Menschen ihre EBA- und EFZ-Zeugnisse in 145 Berufen entgegen. Im Baselbiet erzielten 13 Prozent und im Stadtkanton 11 Prozent aller Absolventinnen und Absolventen bei den Lehrabschlussprüfungen eine Note von 5,3 und mehr.

Insgesamt erhielten 2301 junge Männer und Frauen in beiden Basel das Maturzeugnis. Davon absolvierten 1318 die gymnasiale Matur, 520 die Berufs- und 463 die Fachmatur, wie es im Communiqué heisst.