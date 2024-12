60. Solothurner Filmtage widmen sich dem Jura und Biografien

Keystone-SDA

Die 60. Solothurner Filmtage stehen ganz im Zeichen von Biografien. Die Jubiläumsausgabe rückt mit dem Programm "Imaginaires du Jura" die Biografie der Jura-Landschaft in den Mittelpunkt, wie es am Mittwoch im Rahmen der Programmkonferenz hiess.

(Keystone-SDA) In der filmischen Retrospektive würden Werke aus 100 Jahren Filmgeschichte gezeigt, die alle im Jurabogen gedreht wurden. Biografien von Menschen sind hingegen im «Fokus» zu sehen. Mit dem Filmprogramm in dieser Sektion gehe man der Frage nach, wieso im aktuellen Filmschaffen «Biopics» so beliebt sind. Auffallend viele junge Filmschaffende seien in der Jubiläumsausgabe vertreten, hiess es weiter.

Sechs Filme sind für den «Prix de Soleure» nominiert. Darunter wenig überraschend Piet Baumgartners «Bagger Drama». Weiter nominiert sind «Dom» von Svetlana Rodina und Laurent Stoop, «Hôtel Silence» von Léa Pool, «Il ragazzo della Drina» von Zijad Ibrahimovic, «Immortals» von Maja Tschumi und «Unter Mangobäumen» von Damaris Lüthi.

Die 60. Solothurner Filmtage finden vom 22. bis 29. Januar statt.