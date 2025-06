64-Jähriger nach Badeunfall in Aare bei Olten in Spital gestorben

Keystone-SDA

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag nach einem Badeunfall in der Aare bei Olten SO im Spital gestorben, wie die Solothurner Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der 64-Jährige war am Dienstag in kritischem Zustand aus dem Fluss geborgen worden.

(Keystone-SDA) Eine Person hatte der Kantonspolizei gegen 14.50 Uhr gemeldet, dass im Bereich der Bahnhofbrücke ein Mann in der Aare treibe. Angehörige der Polizeisondergruppe Schifffahrt bargen den 64-Jährigen kurze Zeit später. Was genau passiert war, ist unklar.